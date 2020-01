Perez: i comunicati diversi di Roma e Barcellona. Balla un milione di bonus e i catalani ufficializzano una futura prelazione

Dopo quello di Villar, è arrivato anche il comunicato che rende ufficiale l'arrivo in giallorosso di Carles Perez. Comunicati praticamente in simultanea di Roma e Barcellona, nei quali però risalta una differenza. Se le cifre per prestito ed obbligo di riscatto, 1 milione più 11, coincidono, c'è un milione di distanza nei bonus menzionati: 4,5 secondo la nota della Roma, 3,5 per i catalani.

Il motivo è presto spiegato, come fanno sapere da Trigoria: quel milione in più menzionato dal club giallorosso si riferisce all'eventuale futura rivendita, tralasciato dal Barcellona e incluso nel pacchetto, invece, dalla Roma, probabilmente dovuta alla maggior trasparenza poiché quotata in borsa. Inoltre, nel comunicato del Barcellona, i catalani esplicitano di "aver mantenuto il diritto di essere informati per primi in caso di futura cessione di Carles Perez".

