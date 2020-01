Parma-Roma: prima doppietta per Pellegrini in tutte le competizioni

La Roma vince al Tardini contro il Parma 2-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le reti portano entrambe la firma di Lorenzo Pellegrini che ha segnato la prima doppietta con la maglia giallorossa in tutte le competizioni. Grazie a questi gol, il numero 7 giallorosso ha anche eguagliato il numero di gol segnati nelle precedenti stagioni: 3. Per il centrocampista della Roma si tratta del terzo gol realizzato in questa competizione, tra l'altro tutti e tre arrivati negli ottavi di finale: l'ultima rete segnata da Pellegrini in Coppa Italia risale al gennaio 2017 quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo.