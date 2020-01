Osvaldo: «Sorpreso dall'addio di De Rossi, triste non vederlo più in campo»

FOX SPORTS ARGENTINA - Altri ex giallorossi parlano dell'addio al calcio di Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma ha deciso di interrompere in anticipo la sua esperienza al Boca Juniors. Dopo Ranieri e Nainggolan, è il turno di Daniel Osvaldo, tornato di recente al calcio giocato. "Ieri ho parlato con lui - le sue parole - . Mi ha detto che si sarebbe ritirato e sono rimasto sorpreso. Gli ho detto che era una grande tristezza non vederlo più in campo. Ma è una decisione che ha preso lui e deve essere rispettata".