Mariani: “Per Zaniolo è stato un brutto colpo, domenica aveva gli occhi lucidi. Oggi è uscito sereno e molto motivato”

SKY SPORT - Parla all’emittente satellitare il professor Mariani, chirurgo che lunedì scorso ha operato al ginocchio Nicoló Zaniolo, oggi uscito dalla clinica di Villa Stuart per proseguire a casa la riabilitazione. Queste le sue parole:

“Zaniolo domenica aveva gli occhi lucidi, per lui è stato un brutto colpo indubbiamente. Oggi era sereno e sorridente e ha scherzato con gli altri giocatori che ha trovato nel reparto di fisioterapia, è molto più motivato e pronto a intraprendere questa fase riabilitativa. I tempi di recupero? Io distinguo il protocollo in due fasi: una fase medica in cui io seguo l’atleta, poi c’è una fase atletica perché un conto è il ritorno all’attivitá sportiva e un conto è la performance. Il mio protocollo finisce a 3 mesi, in 3 mesi il mio scopo è quello di ridare un giocatore in perfette condizioni con ancora qualche piccolo dettaglio da recuperare, poi devono esserci i preparatori e lo staff medico della squadra a ridargli quel qualcosa in più che manca per avere una performance perfetta. Quanto duri la riatletizzazione quello dipende dal giocatore, dalle caratteristiche fisiche e dalle masse muscolari, cose su cui io non intervengo e non faccio previsioni”