Malagò: "Striscioni contro Zaniolo? Manca cultura sportiva e servono norme severe"

"Cosa penso degli striscioni esposti nelle ultime ore? Sono anni che parliamo di questo tema. Questi comportamenti sono dettati anche dalla mancanza di una cultura sportiva: servono norme severe per reprimere tutto questo". Cosi' il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta gli ultimi episodi di striscioni beceri nel mondo del calcio, in particolare contro il calciatore della Roma Zaniolo e sua madre.

"Siamo purtroppo finiti in buona compagnia anche con altri Paesi, come in Spagna - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano al termine della Giunta odierna al Foro Italico - L'unico Paese dove ci sono ogni tanti episodi gravi ma si chiudono in un secondo e' l'Inghilterra, non a caso il campionato piu' ambito".