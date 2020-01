Lippi: "Per lo Scudetto lotta a 4 fino alla fine: c'è anche la Roma"

In un'intervista al quotidiano sportivo, Marcello Lippi parla della seconda parte di stagione che si aprirà nel weekend con la penultima giornata del girone d'andata. Partendo dalle possibili operazioni di mercato, l'ex ct della Nazionale dichiara: "Vidal sarebbe un grandissimo acquisto per Conte. Una garanzia immediata. Un assegno in bianco. L’Inter ne ha bisogno in mezzo, ha forza, esperienza. Ma le ultime giornate e la Supercoppa hanno detto che Lazio e Roma sono lì e se la giocano alla pari per lo scudetto: sarà una lotta a quattro, fino alla fine".

(Gazzetta dello Sport)