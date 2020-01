Like su «Vendete Florenzi»: Totti nega di essere stato lui

Scarsa dimestichezza con Instagram o un social media manager sbadato? Non è ancora chiaro, fatto sta che Francesco Totti ha passato la mattina dell'Epifania a risolvere un caso nato sui social. Oggetto della contesa un suo 'like' a un commento su un post della Roma: «Vendete Florenzi», scritto in maiuscolo e, quindi, abbastanza evidente. La mattina dopo tutto poteva aspettarsi l'autore del post tranne che trovarsi una notifica sul proprio cellulare che recitava: Francesco Totti ha messo Mi piace al tuo commento.

Ne è nata una battaglia a suon d'opinioni che non ha lasciato indifferente l'ex numero 10. Nel primo pomeriggio, infatti, è arrivata la puntualizzazione rigorosamente via social: «Vorrei precisare che non ho mai messo like a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista».

(Il Messaggero)