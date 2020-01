Lega Calcio a 8: stasera derby per la Gamondi Roma. Sfida ad alta quota con la Roma C8

Giornata speciale per la Gamondi Roma C8, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale. La squadra di Mister Ferretti questa sera torna in campo per la diciasettesima giornata di campionato e lo fa per una sfida speciale.

All’Empire, in Via degli Aldobrandeschi 115, andrà infatti in scena il derby contro la ASD Roma C8. Una sfida importante sia per la classifica, sia per il significato e l’importanza che porta in dote la rivalità tra le due squadre.

Una gara fondamentale per i giallorossi che sono reduci da una lunghissima striscia di risultati positivi e che faranno di tutto per allungare su una diretta inseguitrice, attualmente terza a quota 32 punti. All’andata la gara terminò con un pirotecnico 3-3.