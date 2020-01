Lega Calcio a 8, Gamondi Roma. Alla scoperta di Fabrzio Nolano, giocatore del mese di novembre: "Contro la squadra di Totti l'obiettivo resta la vittoria"

7 vittorie consecutive e un secondo posto strameritato. È questo il momento attuale della Gamondi Roma, squadra di Lega Calcio 8 di cui LaRoma24.it è partner ufficiale.

Un momento, che dura ormai da più di due mesi, e che ha portato nel migliore dei modi la squadra di mister Ferretti alla settimana più importante, quella che precede la sfida contro il Totti Soccer Club.

Un appuntamento atteso, per il prestigio e per la classifica, ma soprattutto per dimostrare tutto lo spessore di una rosa che da iniziò stagione si è dimostrata unita, e di altissimo livello.

Di protagonisti, in queste splendide prime 14 giornate di campionato, ce ne sono stati tanti, e alla vigilia della partita più importante, ve ne presentiamo alcuni:

FABRIZIO NOLANO - Prima stagione in giallorosso, e già Capitano. Basterebbe questo per far capire che tipo di uomo e calciatore sia Fabrizio Nolano, uno che nella Lega ha vinto tutto e che continua a fare la differenza. Tuttocampista di qualità, in questa stagione è già a quota 6 gol in 13 gare. “Player of the month” del campionato nel mese di novembre, ad inizio campionato è stato protagonista di un grande gesto di fair play inducendo l’arbitro ad assegnare il gol annullato agli avversari. Spessore, dentro e fuori dal campo. E per lunedì ha le idee chiare: “Affrontiamo una squadra fortissima, ma dobbiamo affrontarla come le altre perché il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: la vittoria”.