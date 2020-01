Lega Calcio a 8, Gamondi Roma. Alla scoperta di Daniele Schiavon, leader dello spogliatoio: "Giocare contro Totti sarà un'emozione indescrivibile"

7 vittorie consecutive e un secondo posto strameritato. È questo il momento attuale della Gamondi Roma, squadra di Lega Calcio 8 di cui LaRoma24.it è partner ufficiale.

Un momento, che dura ormai da più di due mesi, e che ha portato nel migliore dei modi la squadra di mister Ferretti alla settimana più importante, quella che precede la sfida contro il Totti Soccer Club.

Un appuntamento atteso, per il prestigio e per la classifica, ma soprattutto per dimostrare tutto lo spessore di una rosa che da iniziò stagione si è dimostrata unita, e di altissimo livello.

Di protagonisti, in queste splendide prime 14 giornate di campionato, ce ne sono stati tanti, e alla vigilia della partita più importante, ve ne presentiamo alcuni:

DANIELE SCHIAVON - In difesa o a centrocampo non fa differenza, l’importante è essere sempre al centro della manovra della squadra. Ritornato in giallorosso dopo una breve esperienza in un’altra squadra, Schiavon è fra i leader dello spogliatoio, e come tale, si prepara così alla gara di lunedì contro ‘il capitano’: “I tre punti, anche lunedì, restano l’obiettivo principale, ma giocare contro Francesco sarà un’emozione indescrivibile. Molti di noi sono cresciuti nel suo mito, prendendolo come modello da seguire. Calcare lo stesso campo sarà un’esperienza straordinaria”