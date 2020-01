Lega Calcio a 8, Gamondi Roma: alla scoperta dei prossimi sfidanti di Totti & Co.

7 vittorie consecutive e un secondo posto strameritato. È questo il momento attuale della Gamondi Roma, squadra di Lega Calcio 8 di cui LaRoma24.it è partner ufficiale.

Un momento, che dura ormai da più di due mesi, e che ha portato nel migliore dei modi la squadra di mister Ferretti alla settimana più importante, quella che precede la sfida contro il Totti Soccer Club.

Un appuntamento atteso, per il prestigio e per la classifica, ma soprattutto per dimostrare tutto lo spessore di una rosa che da iniziò stagione si è dimostrata unita, e di altissimo livello. Di protagonisti, in queste splendide prime 14 giornate di campionato, ce ne sono stati tanti, e alla vigilia della partita più importante, ve ne presentiamo alcuni:

MANUEL OPARA - Il ragno nero colpisce ancora. Esplosività e personalità sono le principali caratteristiche del numero uno giallorosso, un veterano della Lega Calcio a 8. Dopo tante maglie cambiate all'interno del ‘Circus’ della Lega, da tre anni difende la porta del club del presidente Michele Villani.

Reattivo e abile anche nel giocare con i piedi, non vede l’ora di affrontare lunedì l’idolo di tutta una vita: “È un sogno che si realizza, sarà emozionante vederlo lì a pochi metri. Non l’ho mai incontrato di persona e pensare che lunedì avrò la possibilità di affrontarlo sul campo è incredibile. Detto questo l’emozione non deve però distrarci dal grande campionato che stiamo facendo, quando siamo in forma non ce n’è per nessuno”.