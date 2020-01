Lazio: chiesti 50mila euro di danni ai tifosi per la squalifica della Nord

La Lazio ha chiesto ufficialmente i danni ai tifosi, colpevoli, in occasione della sfida contro il Rennes, di aver fatto squalificare la Curva Nord per alcuni saluti romani fattI da un gruppetto di ultrà e che aveva comportato la chiusura del settore biancoceleste. Questa una parte delle lettera del club del presidente Lotito: "Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno comportato un danno quantificabile in 50 mila euro."

(ilmessaggero.it)

