Laureus World Sports Awards: anche Totti presente a Berlino per gli Oscar dello sport

Tra meno di quattro settimane Berlino sarà la capitale del mondo dello sport in occasione della 20ª edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, la più importante premiazione del calendario sportivo internazionale.

Alla cerimonia di premiazione, in programma il 17 febbraio, interverranno campioni del mondo come Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Cafu, Carles Puyol, leggende olimpiche del calibro di Nadia Comaneci, Missy Franklin, Chris Hoy, Edwin Moses e Mark Spitz e campioni del tennis come Boris Becker e Li Na.

La 20ª edizione dei Laureus World Sports Awards celebrerà sia i più grandi successi sportivi del 2019 sia il lavoro svolto, in due decenni, dalla Fondazione Laureus Sport for Good, che utilizza il potere dello sport per porre fine alla violenza, alla discriminazione e alla disuguaglianza, dimostrando che la pratica sportiva può cambiare la vita di milioni di bambini in tutto il mondo.