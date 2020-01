Juventus: cena di squadra in vista della Roma (FOTO)

In vetta alla classifica al pari dell'Inter, questa sera la Juventus si è radunata a cena: la squadra di Maurizio Sarri, dopo il poker rifilato al Cagliari, è attesa all'Olimpico domenica sera nel big match, valido per la 19esima giornata di campionato, contro la Roma di Fonseca. A testimoniarlo uno scatto condiviso su Instagram dall'ex centrocampista giallorosso Miralem Pjanic. Assenti, come si evince dalla foto, Cristiano Ronaldo, Chiellini, Buffon e Bentancur.

Visualizza questo post su Instagram Ma boyz ? Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem_pjanic) in data: 9 Gen 2020 alle ore 1:10 PST