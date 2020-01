Il gol di Turone tornerà ad essere in fuorigioco

[...] Una novità che cambierà ancora le carte in tavola, quella annunciata nella giornata di oggi a proposito delle regole sul fuorigioco: quando le direttive dettate dall'Ifab diventeranno operative, infatti, i fuorigioco di pochi centimetri potranno non essere fischiati. La precisione via via crescente con cui gli offside avevano preso ad essere segnalati, dunque, rischia di venir meno: precisione necessaria e decisiva dato che, regolamento alla mano, un fuorigioco è tale pur se di pochi millimetri [...].

(rudi-news)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO