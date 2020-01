Il 2020 della Roma non poteva iniziare peggio di così

Che la sconfitta casalinga con il Torino fosse più grave di quello che pensavamo ce lo ha confermato l’inspiegabile primo quarto d’ora della partita contro la Juve. Alla fine del girone d’andata la Roma è fuori dalla zona Champions. Ed è questa la considerazione più amara. In soli 180 minuti la squadra è riuscita a vanificare gli sforzi fatti nella prima parte della stagione.La Roma gioca male, costruisce poco e fa fatica ad andare in gol. Peggio di così non poteva iniziare, dicevamo. Perché alla doppia sconfitta consecutiva casalinga contro le torinesi, si è aggiunta la gravissima perdita di Zaniolo.

(rudi.news)

