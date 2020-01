Ifab, retromarcia sul Var: "Nessun limite di tolleranza sul fuorigioco"

Dopo le indiscrezioni circolate ieri su una possibile tolleranza del Var in caso di fuorigioco millimetrico, l'IFAB (International Football Association Board) ha voluto fare chiarezza. "Il fuorigioco è fuorigioco anche se è solo di un centimetro. Se le immagini con linee calibrate e la linea perpendicolare mostrano che c’è una posizione di fuorigioco, l’assistente video dovrebbe continuare a riferire - le parole del segretario generale Lukas Brud alla rivista sportiva tedesca -. Non ci sarà nessun limite di tolleranza e nessun margine di errore applicato al fuorigioco. Ma l’assistente video deve capire rapidamente se è fuorigioco oppure no".

(sportschau.de)

