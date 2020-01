Golden Foot Award, Falcao: "Stavo per firmare un contratto da allenatore della Roma, poi Viola si ammalò e non se ne fece nulla"

E' rimasto uno degli idoli del popolo giallorosso ed in occasione della premiazione del Golden Foot Award 2019 è tornato a parlare: Paulo Roberto Falcao ha svelato un interessante retroscena che riguarda il passato, spiegando come sia stato vicino a firmare un contratto da allenatore della Roma. Queste le sue parole: "Stavo per firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma quando Viola era presidente, ma in quel periodo lui si ammalò e morì e non se ne fece più nulla”.

Il Divino ha poi parlato dei possibili risvolti della sua carriera da allenatore: “Se qualche società mi chiamasse farei subito le valigie per affrontare una nuova avventura italiana come allenatore. Mi piacerebbe anche avere opportunità in Cina o nei Paesi Arabi".