Fiorentina: via libera del Comune alla variante per il nuovo stadio. Il Sindaco Nardella: "4 anni per realizzarlo"

Via libera definitivo della giunta del Comune di Firenze alla variante per la realizzazione del nuovo stadio e del nuovo mercato ortofrutticolo nell'area Mercafir, che ora passa all'esame del consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La variante, presentata dall'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, è stata approvata oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio dopo l'adozione in consiglio comunale il 25 novembre 2019, la pubblicazione sul Burt e i 30 giorni previsti per le osservazioni. Sono pervenute quattro osservazioni, risultate non accoglibili. La variante approvata oggi, precisa una nota del Comune, specifica quattro punti: l'aspetto patrimoniale dello stadio, la modalità attuativa del comparto nord, l'attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d'uso a ciascun comparto e le condizioni di accessibilità dell'area. Tutti aspetti che precisano il contenuto della previsione vigente senza alterarlo né in termini di localizzazione né di dimensioni.

"Io mantengo il mio impegno per il nuovo stadio: 4 anni per la sua realizzazione, il bando nel mese di gennaio e la variante urbanistica secondo quanto gia' deciso". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella ospite negli studi di 'Radio Toscana'. "Se Commisso vuole spendere l'occasione arrivera' fra qualche giorno perche' noi il bando" per l'acquisto dei terreni dell'area Mercafir a Firenze "lo pubblichiamo - ha aggiunto Nardella -. Noi siamo sempre stati disponibilissimi e continueremo a esserlo nel dare tutte le risposte possibili alla Fiorentina. Noi siamo sempre pronti e disponibili a rispondere a tutto, pero' ovviamente abbiamo la nostra strada perche' io non posso perdere tempo. La nostra strada la Fiorentina la conosce: realizzare uno stadio nuovo perche' siamo tutti d'accordo che nel mondo moderno del calcio uno stadio vecchio, difficile da utilizzare, da gestire, dove si prende la pioggia, il vento e non si possono fare attivita' commerciali, e' uno stadio che non serve ai bilanci e non piace neanche ai tifosi per questo noi puntiamo a uno stadio nuovo".