Diawara, l’operazione è scongiurata. Forse

Amadou Diawara spera in recupero rapido. Il centrocampista ha scelto di non sottoporsi all'intervento per la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il professor Mariani, nel primo consulto avuto il giorno dopo Juve-Roma, ha consigliato di evitare l'operazione per superare al 100% l’infortunio. Questo avrebbe comportato una guarigione certa, ma un periodo di recupero di circa tre mesi. Nuovo consulto con il professor Cerulli, che ha dato il via libera a una terapia conservativa grazie alla quale il giocatore - se tutto andrà bene - potrebbe tornare in campo nel giro di un mese (obbiettivo fine febbraio).

Terapia già cominciata già da tre giorni, ieri c’è stata una nuova visita di Cerulli e se le cose dovessero migliorare nell’arco di una settimana allora l’intervento potrebbe essere evitato. Se, invece, i progressi dovessero tardare, la strada più indicata tornerà ad essere l’operazione chirurgica.

(Il Messaggero)