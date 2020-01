Del Vescovo: l'ex medico giallorosso riparte dall'Empoli

Nuova avventura per l'ex medico della Roma Riccardo Del Vescovo, in giallorosso dal 2015 al 2019, prima nel settore giovanile poi in prima squadra. Ripartirà dall'Empoli, come ha annunciato la stessa società toscana attraverso un comunica: "L’Empoli FC comunica che entrano a far parte dello staff azzurro il Dottor Riccardo Del Vescovo, nel ruolo di coordinatore dell’area sanitaria. (...) In passato ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario del settore giovanile dell’As Roma per poi diventare, nel 2015, coordinatore sanitario della prima squadra giallorossa".

(empolifc.com)

