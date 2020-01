De Rossi rientra in Argentina: con Riquelme deciderà il suo futuro al Boca

Dopo aver trascorso le vacanze natalizie a Roma, Daniele De Rossi torna in Argentina: l’ex capitano giallorosso è partito questa sera dall’aeroporto di Fiumicino con destinazione Buenos Aires. Il suo futuro al Boca però è in bilico. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con Juan Roman Riquelme, neo direttore generale Xeinezes, e il presidente Ameal per fare chiarezza sul suo futuro. Il 16 vorrebbe proseguire la sua avventura, ma la società ha dei dubbi per quanto riguarda la sua condizione fisica.