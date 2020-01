De Rossi, parla la moglie Sarah: "Il Boca è stata una scelta realmente voluta da Daniele"

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, in un'intervista rilasciata al settimanale, ha parlato della decisione di trasferirsi al Boca Juniors presa l'estate scorsa dall'ex capitano della Roma. Queste le sue parole: "La scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato. Me l’ha detto una mattina, mentre stavo andando al Festival del cinema e della televisione di Benevento. Sono salita in treno e ci ho riflettuto in viaggio: ero felice, spaventata ed entusiasta. Una centrifuga di emozioni".

(Tv Sorrisi e Canzoni)