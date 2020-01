De Rossi ambasciatore del Boca in Italia: per lui pronto un ruolo attivo nel consigliare nuovi giocatori

Daniele De Rossi ha dato l’addio al Boca Juniors e al calcio giocato pochi giorni fa, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora il club argentino. L’idea del neo presidente Jorge Amor Ameal è infatti quella di far diventare l’ex capitano della Roma ambasciatore del Boca in Italia: per lui è pronto infatti un ruolo attivo nel consigliare nuovi giocatori e non solo di rappresentanza

Lo de De Rossi embajador de Boca en Italia va en serio. La idea de @AmealJorgeAmor es que sea fuente de consulta de jugadores que deseen venir y, a futuro, unir lazos con clubes donde él trabaje. Hasta se barajó la posibilidad de nombrarlo socio honorario (debe aprobar Asamblea). pic.twitter.com/fenlAUm8Fh — Leandro Contento (@leandrocontento) January 9, 2020