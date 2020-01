Cessione As Roma: Friedkin nuovo proprietario entro febbraio

Mentre la Roma è divisa tra calciomercato e campo, prosegue la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club. Nuove conferme arrivano dal direttore dell'emittente radiofonica, Ilario Di Giovambattista, secondo cui il passaggio di consegne tra l'attuale presidente giallorosso e il magnate texano, pronto a rilevare il pacchetto di maggioranza, potrebbe avvenire entro febbraio.

