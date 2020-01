Infortunio Zaniolo, Causarano (medico As Roma): "Nicolò ha affrontato l'intervento con serenità e maturità"

ROMA RADIO - All'emittente radiofonica di Trigoria è intervenuto il medico della Roma, Causarano, raccontando la giornata di ieri nella quale è stato operato Zaniolo: "Siamo stati vicini a Nicolò tutto il giorno, ha affrontato l'intervento con serenità e maturità, nonostante la giovane età. Tutto è andato per il meglio".

Il medico ha poi continuato: "Nicolò comincerà a lavorare da oggi per rientrare in campo. La riabilitazione non ha dei tempi precisi, questi sono condizionati da molti fattori. Agiremo nel migliore dei modi, nell'interesse del calciatore, della sua salute e del suo futuro". Infine ha risposto a tutti coloro che hanno sollevato dubbi riguardo la salute del ginocchio di Zaniolo, che nella partita con il Torino aveva subito una contusione: "Nicolò non ha avuto nessun problema all'articolazione che è stata normale fino alla partita. Lui ha avuto una contusione al mediale che è un muscolo del ginocchio. Lo abbiamo tenuto a riposo un paio di giorni, ma poi si è allenato tranquillamente. Il ginocchio non aveva nessun problema, era una normale contusione. La casualità ha voluto che cedesse il ginocchio. Sono infortuni molto frequenti e che stanno aumentando. Sia noi che la Juventus abbiamo avuto due crociati ciascuno in questa stagione. Andiamo avanti nell'amarezza dell'infortunio e andiamo avanti sapendo che Nicolò tornerà più forte di prima".