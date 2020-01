Caltagirone: “Io a vedere il derby solo per divertimento”

Questa mattina il sito di news online ha lanciato la notizia secondo la quale Francesco Gaetano Caltagirone sia andato ad assistere al derby di Roma perché in trattativa con il futuro presidente Friedkin per rilevare il nuovo stadio giallorosso. Ma è lo stesso Caltagirone a smentire: «Al derby solo per divertimento», ha risposto al sito affaritaliani.it

Attraverso il proprio ufficio stampa ha poi precisato che: «Andare ogni tanto a vedere un derby Roma - Lazio è piacevole e divertente. Tutto il resto è pura fantasia».