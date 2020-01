Calciobidone 2019: Schick si aggiudica il titolo

Patrick Schick è stato eletto vincitore del premio Calciobidone 2019, organizzato da calciobidone.it in collaborazione con Fantacalcio.it, Delinquenti prestati al mondo del Pallone e le storiche riviste Guerin Sportivo e Calcio 2000. Il premio, arrivato alla sua undicesima edizione, è realizzato per eleggere il peggior giocatore straniero del campionato italiano. In questa edizione ad aggiudicarsi il titolo è stato proprio l'ex attaccante della Roma, che lo scorso anno si piazzò al secondo posto, che ha conquistato il primo posto con il 19% delle preferenze totali.