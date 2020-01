Cagliari: udienza rinviata per il caso-Nandez. Parti in trattativa, appuntamento in aula il 14 febbraio

Udienza rinviata per il braccio di ferro sui diritti di immagine del giocatore uruguaiano del Cagliari Naithan Nandez. Gli avvocati del club rossoblù e della Goal services Consulting si sono ritrovati al tribunale di Cagliari davanti al giudice Stefano Greco ma le parti solo uscite subito dall'aula. Motivo? Trattative in corso e udienza rinviata al 14 febbraio. La richiesta di rinvio è stata proposta dalla Goal - rappresentata dai legali Luca Crotta, Luca Tettamanti, Michele Spadini - ed è stata accettata dal Cagliari, rappresentato dagli avvocati Alberto Porzio, Walter Marini, Massimo Delogu. Pomo della discordia i diritti di immagine del giocatore.

Ma sulla cifra - come ha spiegato Crotta - non è ancora possibile stabilire nulla. Non è detto che si ritorni in aula, ma se le parti dovessero trovare l'accordo non sarebbe necessario ripresentarsi davanti al giudice. "Il giocatore - ha spiegato Porzio - non c'entra nulla: il contratto sportivo non è in discussione".