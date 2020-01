As Roma, su Change.org parte la petizione: "Ridateci il nostro stemma!"

Molti tifosi della Roma non sembrano aver ancora digerito il cambio dello stemma societario attuato dalla gestione Pallotta. Anche la Curva Sud, in occasione dell'ultimo derby, è tornata sull'argomento grazie alla stupenda coreografia incentrata proprio sul vecchio stemma giallorosso.

Per cercare di passare dalle parole ai fatti, l'avvocato Lorenzo Contucci ha lanciato una petizione sul sito Change.org chiamata "Ridateci il nostro stemma!". Attualmente la petizione è stata firmata da più di 2400 tifosi.