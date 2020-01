La Roma sbarca su Letsell, la start up torinese che opera nel commercio digitale e sulla cui piattaforma il club giallorosso d'ora in avanti venderà i propri prodotti di merchandising. Letsell ha 120 marchi e oltre 4mila prodotti sempre in aggiornamento sul proprio catalogo multimediale, oltre ad essere in grande espandimento puntando a mercati esteri come quello francese e spagnolo.

(Milano Finanza)