Argentina, De Rossi torna in Italia: "Lascio molti amici qui" (FOTO e VIDEO)

Daniele De Rossi chiude ufficialmente la sua parentesi al Boca Juniors e torna in Italia. Il centrocampista si è imbarcato su un volo per Roma alle 14:05, in Argentina, per ritornare nella Capitale. Qualche tifoso presente in aeroporto è riuscito a scattare qualche fotografia con lui prima del decollo dell'aereo. De Rossi ha anche dichiarato: "Lascio molti amici qui".

#DanieleDeRossi se embarcó a #Roma #Italia y dejará la #Argentina a las 14:05 cuando despegue el vuelo de #Alitalia. Al pasar dijo “dejó muchos amigos acá”. pic.twitter.com/fH7ZjT0nti — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) January 12, 2020