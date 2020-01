Il 9 gennaio 1977, in occasione di un Roma-Sampdoria (3-0, doppietta Di Bartolomei) nacque il Commando Ultrà Curva Sud. I numerosi gruppi presenti in Sud, tra cui i Boys, i Fedayn, le Pantere Giallorosse e i Guerriglieri della Curva Sud, decisero di unirsi in unico nucleo dando così vita al CUCS. La Roma ha voluto ricordare tale evento con una foto postata su twitter di una delle tante coreografie

9 gennaio 1977 ⚡️ CUCS ⚡️ pic.twitter.com/s2EB3I7MLH — AS Roma (@OfficialASRoma) January 9, 2020