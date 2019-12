VIDEO - Roma Awards: il selfie di Totti miglior esultanza del decennio

Si chiude il 2019 e continua la serie dei Roma Awards, la serie di sondaggi realizzati dalla società giallorossa per la fine del decennio. I tifosi romanisti hanno votato anche per la miglior esultanza degli ultimi dieci anni. Nessun dubbio al riguardo: vince il selfie di Totti nel derby finito 2-2 dell’11 gennaio 2015. In quella partita, l’ex capitano giallorosso segnò la doppietta che permise alla sua squadra di ritrovare il