VIDEO - Roma Awards: è Dzeko il miglior acquisto del decennio

Proseguono i Roma Awards, i sondaggi realizzati sui social dal club giallorosso per i migliori momenti del decennio che sta per chiudersi. L'ultimo risultato premia il miglior acquisto e anche in questo caso i tifosi non hanno avuto dubbi: stravince Edin Dzeko, celebrato dalla società con un video che raccoglie i suoi momenti migliori in maglia giallorossa, dallo sbarco a Fiumicino nel 2015 ad alcuni dei 97 gol realizzati con la maglia giallorossa.

