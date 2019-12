VIDEO - Lotito saluta i tifosi in inglese: il risultato è tutto da ridere

Sui social network sta diventando virale un video di Claudio Lotito, presidente della Lazio, impegnato a salutare i tifosi laziali arabi in lingua inglese. Il club biancoceleste si trova infatti a Ryad per giocarsi la Supercoppa italiana contro la Juventus. Il numero uno laziale, intercettato da un tifoso fuori dall'hotel, ha lanciato un messaggio in inglese ai sostenitori biancocelesti. L'inglese di Lotito però è tutt'altro che impeccabile. E il risultato è esilarante...