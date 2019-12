VIDEO - 'Camminerò insieme a te': i nostri auguri di Buone Feste ai lettori de LAROMA24.IT

'Camminerò insieme a te'. Il nuovo strepitoso coro dei tifosi della Roma sembra fatto apposta per chi ama visceralmente questa squadra. Per Voi utenti che ci seguite (bontà vostra) continuamente. E anche per noi, redazione, che abbiamo la possibilità di seguire e raccontare passo dopo passo, minuto dopo minuto, le vicende del nostro AMOR nell'unico modo che conosciamo: 24 ore su 24!

Con la speranza di poter raccontare momenti sempre migliori della nostra Roma, la redazione de LAROMA24.IT augura a tutti gli utenti i migliori Auguri di Buone Feste! Inutile sottolineare che, come ogni periodo natalizio, la testata verrà comunque aggiornata con la solita frequenza. Grazie per il seguito e per l’apprezzamento che ci accordate quotidianamente.