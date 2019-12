Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio 1-3: Inzaghi batte Sarri e si aggiudica il trofeo

La Lazio si aggiudica la Supercoppa Italiana nella finale giocata contro la Juventus a Riad. La squadra allenata da Inzaghi ottiene così il primo trofeo stagionale con il risultato di 1-3, grazie alle reti di Luis Alberto nel primo tempo e di Lulic e Cataldi nella ripresa.

Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-1 con le reti di Luis Alberto al 16', che sblocca la gara risolvendo una mischia in area di rigore e insaccando la palla alle spalle di Szczęsny, e di Dybala al 45', che con un tap in riporta il risultato in parità.

Nel secondo tempo a portare in vantaggio nuovamente gli uomini di Inzaghi è Lulic, che al 73' lasciato da solo in area di rigore su assist di Parolo di destro al volo beffa l'estremo difensore bianconero e fa 2-1. La Juve prova a reagire ma non riesce a trovare il gol del pareggio e sul finire di partita, da una punizione al limite dell'area, Cataldi sigla la rete del 3-1 che chiude definitivamente la gara, assegnando la coppa alla Lazio.