Stadio Roma, Castaldo (M5S): "Fondamentale realizzare prima le infrastrutture necessarie e poi l'opera"

RADIO RADIO - Nel corso della trasmissione 'Lavori in Corso' andato oggi in onda sulle frequenze dell'emittente radiofonica è intervenuto il Vice Presidente del Parlamento Europeo, esponente del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo Castaldo il quale si è soffermato sul nuovo stadio della Roma che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. Queste le sue parole:

"E’ un investimento importantissimo che deve essere concepito nel modo meno influente per il contesto e il tessuto urbano. Questo è stato un po' lo sforzo fatto fin dall'inizio da parte nostra ma soprattutto io pongo sempre l’accento sulla mobilità e i trasporti".

Prima le infrastrutture e poi il resto?

"Bisogna avere la garanzia che quel quadrante non venga a trovarsi sotto un peso che poi non possa reggere".

I rumors sul futuro societario della Roma possono influenzare i discorsi?

"E’ fondamentale che le infrastrutture siano realizzate per tempo e che non si vada a rischiare di avere prima l’opera e poi le infrastrutture necessarie per il corretto funzionamento".

Se non ci sono le infrastrutture anche la vostra immagine viene meno?

"Aldilà della nostra immagine, che comunque dal nostro punto di vista ha una priorità, quello che conta è non creare un senso di rabbia, frustrazione nella cittadinanza che si troverebbe a gestire con difficoltà una infrastruttura su cui invece sta investendo tanto. Bisogna fare le cose bene, per tempo e penso che anche il governo abbia la stessa sensibilità".

Perché non viene dato il via libera per lo stadio?

"Io sto a Bruxelles, non faccio il sindaco di Roma".