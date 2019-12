Spal, Mattioli (pres.): "Petagna? È sereno, vuole rimanere"

SKY SPORT - A margine della cena natalizia della Spal, il presidente del club estense, Walter Mattioli, ha parlato del futuro di Andrea Petagna. Queste le sue parole: "La mia intenzione è trattenere chi vuole restare e lui mi sembra voglia rimanere. Se ci sono delle società che lo cercano me lo dirà lui, in questo caso subentrano altre tematiche contrattuali ma il ragazzo lo vedo sereno. Voglio che la squadra rimanga compatta e non voglio che qualcuno resti qui controvoglia, chi non vuole lottare alzi la mano e se ne vada"