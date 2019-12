Nani: "Smalling si sta trovando bene a Roma, sarà difficile da riscattare"

In questi mesi alla Roma, Chris Smalling ha convinto tutti delle proprie abilità e ha dimostrato ai suoi vecchi tifosi di non essere l'esubero che pensavano. Sul difensore centrale inglese ha parlato anche Gianluca Nani, ex dirigente di Serie A e Premier League che ha detto: "Si è adattato e a Roma si sta trovando bene. Penso che i giallorossi faranno di tutto per provare a riscattarlo. La formula è quella di un prestito secco, quindi servirà un accordo importante con lo United per rivederlo nuovamente nella Capitale".