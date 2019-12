Scamacca: “Non mi sono mai pentito di aver lasciato la Roma, volevo un ambiente più tranquillo...”

Gianluca Scamacca torna a parlare del suo passato giallorosso. L’attaccante 20enne ora all’Ascoli (in prestito dal Sassuolo), con il quale ha segnato 6 gol in 12 presenze in B quest’anno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito specializzato. Queste le sue parole:

“A sedici anni sono andato via dalla Roma per giocare in Olanda al PSV. Volevo un ambiente che mi facesse crescere tranquillo. Lì sanno dare il giusto tempo ai giovani. Non mi sono pentito di quella scelta”

(gianlucadimarzio.com)

