Santon: allenamento a casa davanti alla figlia per il terzino della Roma (FOTO e VIDEO)

Il campionato è fermo per la pausa natalizia ma Davide Santon non rinuncia ad allenarsi per conto suo, così da farsi trovare pronto da Paulo Fonseca al rientro dalle vacanze. Ad immortalare la sessione d'allenamento individuale del terzino giallorosso - cui ha assistito anche la figlia di Davide - è stata la sua compagna, che ha poi postato le immagini direttamente sul proprio profilo Instagram e scherzato così: "Carino ma pazzo"

