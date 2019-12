Saluto militare: l'Uefa multa la Turchia per 50mila euro

Arriva la sanzione Uefa nei confronti della Turchia - 50mila euro - in merito alla vicenda dei saluti militari effettuati dai calciatori della nazionale in occasione di Francia-Turchia dello scorso 14 ottobre. Il gesto dei giocatori era stato ripetuto pochi giorni dopo, in occasione della sfida contro l'Albania, ma l'indagine del Uefa era già stata aperta il 15 ottobre, all'indomani del primo episodio. Il saluto militare era un modo da parte della nazionale turca di manifestare la propria solidarietà nei confronti dell'esercito nazionale impegnato nell'offensiva sulla Siria.

(gazzetta.it)

