Roma Awards: i tifosi giallorossi scelgono la stagione 2017/2018 come la migliore del decennio (VIDEO)

Votata anche la miglior stagione dell'ultimo decennio secondo i tifosi giallorossi, nell'ambito dei Roma Awards 2010-2019. L'iniziativa è stata promossa direttamente dal club per permettere ai propri tifosi di votare i gol, i personaggi ed i momenti più memorabili dell'ultima decade. Per la categoria 'miglior stagione' i tifosi hanno votato quella della grande cavalcata in Champions League, vale a dire la stagione 2017/2018, così come testimoniato anche da un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club.

? Migliore stagione del decennio... ⚡️ Avete scelto questa qui ?#ASRoma pic.twitter.com/9FvyupiVcu — AS Roma (@OfficialASRoma) December 28, 2019