Razzismo, Gravina: "La campagna con le scimmie ha superato ogni limite"

"Campagna Serie A antirazzista? Le campagne pubblicitarie sono sempre esagerate per colpire le attenzioni. Questa però mi sembra che abbia superato il limite e ha esposto il calcio italiano a una serie di attacchi che non merita. Abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti da organismi internazionali su modalità, procedure ed eventuali responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere questa campagna e noi risponderemo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale che ha nominato Giancarlo Abete commissario ad acta della Lega Serie A.

(Ansa)