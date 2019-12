Pau Lopez candidato al premio di miglior portiere del Betis negli ultimi dieci anni

E' arrivato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato, ma Pau Lopez ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi del Betis di Siviglia. Il portiere giallorosso è in lizza per vincere il premio come miglior portiere del Betis nell'ultima decade, in un contest promosso da Eldesmarque.com. L'estremo difensore concorre per il primo posto con Adàn, 32enne in forza all'Atletico Madrid, e Adriàn, ancora classe '87, del Liverpool.