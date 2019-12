Mondiale per Club, nell'intervista post-partita Alisson non dimentica il suo passato: "Forza Roma!". Il club giallorosso: "Sempre" (VIDEO)

In questi giorni si sta giocando il Mondiale per Club 2019 in Qatar. Ieri, nello specifico, si è giocata la gara fra Monterrey e Liverpool, vinta dai Reds 2-1. A fine partita Alisson è stato intervistato da alcuni giornalisti che gli hanno chiesto se segue ancora il calcio italiano. Alla domanda il portiere brasiliano ha risposto di sì e non ha esitato a ricordare a tutti per chi fa il tifo: "Forza Roma!".

Pronta la risposta del club giallorosso che su Twitter ha condiviso il video di Alisson e ha aggiunto: "Sempre!".