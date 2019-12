Mkhitaryan: in discussione la fascia da capitano dell'Armenia? La madre attacca la Federazione, il presidente ristabilisce la calma

Un post su Facebook fa arrabbiare la madre di Mkhitaryan. In Armenia infatti ha fatto scalpore un post pubblicato sul social network dal consulente del Primo Ministro Mesrop Arakelyan, in cui si parlava di cambi radicali per la nazionale armena. Tra le misure da adottare c'era anche la possibile sostituzione dell'attuale capitano Mkhitaryan. La madre del giocatore non ha preso bene l'idea del consulente del ministro, e ha commentato duramente: "La Federazione dovrebbe vergognarsi di questa persona. Se non dovessero chiamarlo in nazionale, questa cosa danneggerà solo loro”.

A gettare acqua sul fuoco per spegnere le polemiche ci ha pensato Melikbekyan, presidente della federazione armena, che espresso tutto il suo apprezzamento nei confronti del giocatore della Roma: "Escludo qualsiasi problema lui. Mkhitaryan è l’orgoglio del calcio armeno, un calciatore leggendario. Non gioca per il presidente della Federcalcio armena, gioca per il popolo armeno e per la sua bandiera”.