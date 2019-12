Lega Calcio a 8: la Gamondi chiude l'anno con una vittoria e al terzo posto

Nella tredicesima giornata della Lega Calcio a 8, la Gamondi Roma Calcio a 8, di cui laroma24.it è partner ufficiale, continua a vincere e lo fa con una prestazione cinica senza sbavature. Un 2 a 0 senza storie maturato nel primo tempo contro il Tiber Team, che chiude nel migliore dei modi una prima parte di stagione pazzesca degli uomini di mister Ferretti. 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta per la formazione giallorossa del presidente Villani, che con 38 gol fatti e solo 17 subiti, si gode il meritato terzo posto in classifica. Per la Gamondi, il campionato riprenderà dopo la sosta natalizia la seconda settimana di gennaio.